As contratações do Inter na janela de transferências representam a felicidade da torcida colorada e menos espaço para alguns atletas do clube. Jogadores como Campanharo e Luiz Adriano foram liberados para encontrarem outros clubes para atuar na temporada de 2024. Ficou claro que o técnico Eduardo Coudet não contava com essas peças. Além disso, recebeu outros jogadores de alto nível para compor o elenco principal.