Mais uma vez a responsabilidade está toda com o Inter. Nesse início de ano, o time treinado por Eduardo Coudet parece ter se acostumado com essa realidade. Em todos os momentos importantes que precisou defender seu favoritismo, o Colorado surpreendeu quando comparado aos times de outras temporadas. No clássico Gre-Nal, apesar de todas as vírgulas que envolvem o clássico, superou o Grêmio. Por último, diante do Nova Iguaçu, não deu chance alguma ao azar. Classificou de forma soberana.