O início da Copa Sul-Americana estará entre os jogos da final do Gauchão, caso o Inter confirme a classificação para a decisão. A partir de agora, as partidas começam a ter essa divisão de atenção por conta do calendário complicado que enfrentamos no futebol brasileiro. Claro que a competição internacional tem sua relevância para todo contexto do clube, apesar de não ser o campeonato mais valorizado. Mas, neste momento, a Sul-Americana pode esperar.