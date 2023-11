Se tratando de Campeonato Brasileiro, o Inter precisa renovar o fôlego e dar a volta por cima a partir do confronto com o América-MG. Apesar da pouca perspectiva dentro da competição nacional, precisamos manter os ânimos equilibrados pelos lados do Beira-Rio. Voltar a vencer demonstra que, mesmo sendo uma derrota que custou caro para as pretensões dessa reta final de temporada, o jogo diante do Coritiba foi atípico.