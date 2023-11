Um dos maiores responsáveis pelo ressurgimento do Inter na Libertadores da América foi Eduardo Coudet. O técnico deu ao time aquilo que não tinha acontecido durante toda a temporada: desempenho. Esse fator somado à chegada de jogadores importantes mudou o patamar colorado e fez com que o torcedor tivesse uma mínima esperança em terminar o ano com a moral lá no alto.