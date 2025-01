Monsalve poderia ter vindo para o Inter

Monsalve tem se destacado pelo Tricolor. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O grande nome do Grêmio no início do ano é Monsalve. O colombiano poderia estar no Beira-Rio, mas o Inter não demonstrou interesse.

A informação é confirmada por Vinícius Prates, empresário que intermediou a negociação com o Grêmio.

Antes de oferecer para o rival, Prates fez contato com a direção do Inter.

— Estou esperando a resposta até agora — disse o empresário.

Após alguns dias sem resposta, Monsalve foi oferecido ao Grêmio. Em menos de 48 horas o negócio estava fechado.

Na minha opinião, houve um erro de avaliação sobre o nome. Monsalve é muito bom jogador. E esta opinião não é sobre os dois jogos que ele fez em 2025. Ano passado, o jogador salvou o Grêmio do rebaixamento, participando diretamente de gols em vitórias importantes.

É preciso estar mais atento a esse tipo de oportunidade de mercado. Contratar jogadores em fim de contrato ou livres é fácil. É preciso ser mais criativo.

