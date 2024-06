O Inter enfrentou um São Paulo muito bem organizado defensivamente pelo técnico Luis Zulbedía e perigoso no ataque . E fez frente. O primeiro tempo foi muito equilibrado, com leve domínio colorado. Mas faltou força ofensiva. Não há como cobrar nada, pois já não tínhamos Borré, Valencia e Alario e ainda perdemos o nosso 10, aos 2 minutos do primeiro tempo.