Há quase um consenso no país de que o Inter foi o clube que melhor se reforçou nesta janela de transferências que termina nesta quinta-feira (7). As contratações pontuais para reforçar o elenco, somada à chegada de Borré, deixaram o grupo mais forte. Mas ainda existem algumas posições carentes e a direção sabe disso, tanto que a busca por no mínimo dois jogadores está sendo frenética nas últimas horas.