Sequência de "Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado" ganha trailer; assista

Cena de "Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado" (2025), filme dirigido por Jennifer Kaytin Robinson. Sony Pictures / Divulgação

A Sony Pictures acaba de divulgar o trailer oficial de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado (2025), quarto filme da homônima franquia de terror iniciada no final dos anos 1990. A direção é Jennifer Kaytin Robinson, a mesma de Justiceiras (2022), e a estreia será no dia 17 de julho.

Escrito por Kevin Williamson, o mesmo criador de uma franquia mais popular ainda, Pânico, surgida em 1996, e dirigido por Jim Gillespie, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado (1997) foi estrelado por nomes marcantes daquela década: Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt e Ryan Phillippe.

Na trama, quatro amigos, durante o feriado estadunidense de 4 de Julho, atropelam acidentalmente um pescador e jogam o seu corpo na água. Um ano depois, eles se reúnem quando Julie (a personagem de Jennifer Love Hewitt) recebe uma carta assustadora dizendo que seu crime foi visto. Então, o quarteto passa a ser perseguido por um assassino que usa um gancho.

Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe e Freddie Prinze Jr. em "Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado" (1997). Columbia Pictures / Divulgação

O filme foi seguido por Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado (1998) e teve uma adaptação para série do Amazon Prime Video, em 2021. Há ainda um título fora da cronologia oficial e com um elenco totalmente novo, Eu Sempre Saberei o que Vocês Fizeram no Verão Passado (2006).

A trama e o elenco do novo filme

Cena do filme de terror "Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado" (2025). Sony Pictures / Divulgação

No novo Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, pelo menos dois nomes do filme original estão de volta: Jennifer Love Hewitt volta à pele de Julie, e Freddie Prinze Jr. interpreta Ray mais uma vez.

No longa-metragem, os dois personagens aconselham um grupo de jovens que está sendo caçado de forma parecida ao que aconteceu no terror de 1997.

Segundo a sinopse, quando cinco amigos inadvertidamente causam um acidente de carro fatal, eles encobrem seu envolvimento e fazem um pacto para manterem o segredo ao invés de encarar as consequências.

Um ano depois, o passado volta para assombrá-los e os obriga a encarar uma verdade assustadora: alguém sabe o que eles fizeram no verão passado, e está determinado a conseguir vingança. Enquanto os amigos são perseguidos por um assassino, eles descobrem que isso já aconteceu antes, e vão atrás de dois sobreviventes do lendário Massacre de Southport de 1997 para conseguirem ajuda.

O novo Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado também traz no elenco Madelyn Cline (de Glass Onion: Um Mistério Knives Out), Chase Sui Wonders (do seriado O Estúdio), Jonah Hauer-King (de A Pequena Sereia), Nicholas Alexander Chavez (o Lyle Menendez da segunda temporada da série Monstros), o novato Tyriq Withers e o veterano Billy Campbell.

Assista ao trailer:

