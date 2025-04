"Conclave": o que é real e o que é invenção no filme sobre a escolha de um novo papa

Ralph Fiennes disputou o Oscar de melhor ator por "Conclave". Diamond Films / Divulgação

Por uma ironia do destino, o papa Francisco adoeceu na mesma época em que o filme Conclave (2024) estava em campanha para o Oscar. Agora que o pontífice da Igreja Católica morreu e o Vaticano está prestes a se tornar cenário da escolha de seu sucessor, cresce o interesse do público pelo vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado — nesta terça-feira (22), é o título mais visto no Amazon Prime Video.

Dirigido por Edward Berger, Conclave é baseado no romance homônimo publicado em 2016 por Robert Harris. No Oscar, disputou outras sete categorias, incluindo melhor filme, ator (Ralph Fiennes) e atriz coadjuvante (Isabella Rossellini).

A trama começa com a morte por infarto, durante o sono, de um papa fictício. Cabe ao cardeal inglês Lawrence, o camerlengo do Vaticano, organizar a sucessão.

O que é real e o que é pura ficção no filme?

O procedimento do conclave

Cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) na votação em "Conclave". Diamond Films / Divulgação

O filme é fiel ao representar o processo que isola os cardeais do resto do mundo, incluindo o confisco dos celulares. Os religiosos realmente se reúnem na Capela Sistina para a eleição, na qual devem escrever o nome do seu escolhido em uma cédula de papel, que é depois colocada em uma bandeja de prata e depositada em uma urna. Ganha o candidato que obtiver dois terços dos votos.

Após a apuração, todas as cédulas são queimadas e misturadas a substâncias químicas — se não houver um vencedor, será preta a fumaça expelida pela Capela Sistina, único "boletim informativo" sobre a eleição para o público e a imprensa. A votação continua dia a após dia até que um papa seja eleito. Só então será branca a fumaça.

Uma liberdade artística do filme foi apontada pelo professor de história Piotr H. Kosicki, da Universidade de Maryland, ao jornal The New York Times: todos os rituais no Vaticano são praticados "em italiano ou latim. Ponto".

Cardeal "in pectore"

Carlos Diehz vive o cardeal Benítez no filme "Concpave". Diamond Films / Divulgação

No filme, um cardeal secreto aparece no conclave. Na vida real, isso só seria possível se o papa tivesse revelado seu nome antes de morrer — o que não ocorre na trama.

Um Vaticano de mentirinha

Ação de "Conclave" se passa no Vaticano, mas as cenas não foram filmadas lá. Focus Features / Divulgação

Nenhuma das cenas de Conclave foi filmada no Vaticano. "Não se pode filmar no Vaticano, nunca", disse o roteirista Peter Straughan. Nos estúdios Cinecittà, em Roma, foram construídas réplicas dos cenários, como a Casa Santa Marta, que, em quartos austeros, hospeda cardeais de várias nacionalidades, e a Capela Sistina.

Câmaras, escadarias e corredores de prédios antigos da capital italiana também serviram de "dublês". E o famoso teto pintado por Michelangelo na Capela Sistina é uma versão gerada por computação gráfica.

As tensões políticas na Igreja

Sergio Castellitto interpreta o conservador cardeal Tedesco em "Conclave". Focus Features / Divulgação

Como se percebe ao analisar o perfil dos principais candidatos à sucessão do papa Francisco, Conclave acerta ao retratar tensões políticas e divisões ideológicas na Igreja Católica. Na ficção, os quatro cardeais favoritos se dividem entre globalistas e isolacionistas, entre liberais e conservadores.

O estadunidense Aldo Bellini (Stanley Tucci) era o secretário de Estado do finado Papa e tem mente aberta para questões como o casamento gay e o papel das mulheres na Igreja.

O canadense Tremblay (John Lithgow), um moderado, foi um dos últimos a se encontrar com o sumo pontífice — qual teria sido o teor da conversa?

O nigeriano Adeyemi (Lucian Msamati), um retrógrado que deseja ser o primeiro africano no cargo, também pode estar escondendo algo.

Já o italiano Tedesco (Sergio Castellitto) joga às claras: é um tradicionalista convicto e um reacionário inflamado — chega a bradar por uma guerra religiosa contra o Islamismo.

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.