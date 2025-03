Millie Bobby Brown vem ao Brasil para estreia do filme "The Electric State"

A Netflix anunciou nesta sexta-feira (7) a vinda de Millie Bobby Brown e dos diretores Anthony e Joe Russo a São Paulo para o lançamento do filme The Electric State , que estreia em 14 de março na plataforma de streaming.

A atriz principal e os diretores serão recebidos em uma festa de Carnaval com direito a trio elétrico, abadá, confete e música. A clássica carreta que puxa os foliões pelas ruas se chamará "Trio Electric State" (gostei do trocadilho!).

O evento dedicado a fãs e convidados promete uma mistura inusitada do universo retrofuturista de The Electric State com a maior festa popular brasileira. Mais informações ainda serão divulgadas pela plataforma no perfil do Instagram @netflixbrasil.