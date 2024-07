Quatro cinemas de Porto Alegre — Cinemark Barra, Espaço Bourbon Country, GNC Iguatemi e GNC Praia de Belas — exibem desde quinta-feira (4) um filme de terror que aparece em praticamente todas as listas estadunidenses de melhores do gênero nesta temporada: Entrevista com o Demônio (Late Night with the Devil, 2023), primeiro lugar no ranking de críticas compilado pelo Rotten Tomatoes.