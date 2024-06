O filme que faria sucesso no saudoso cinema Guion

A Grande Fuga (The Great Escaper, 2023), que estreia nesta quinta-feira (27) no Espaço Bourbon Country, no GNC Iguatemi, no GNC Moinhos e no GNC Praia de Belas, seria candidato a sucesso de bilheteria em um saudoso cinema de Porto Alegre: o Guion Center, fechado em setembro de 2021 após 26 anos de funcionamento. O filme reúne ingredientes que costumavam atrair o público para as salas localizadas na Cidade Baixa, vide o desempenho de títulos como O Carteiro e o Poeta (1994), Dança Comigo? (1996), Vá Aonde o seu Coração Mandar (1996), Tudo sobre Minha Mãe (1999), As Invasões Bárbaras (2003) e O Tempero da Vida (2003). É uma história de viagem com direito a idas e vindas para o passado, tem personagem na iminência da morte, retrata uma busca por paz espiritual, rima doçura com amargura — mas com dose maior de açúcar, que é para gerar a propaganda boca a boca — e dá protagonismo aos idosos, incluindo um casal com ares de Elsa e Fred (2005), a comédia romântica argentina que ficou 28 semanas em cartaz.