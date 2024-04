O Supercine deste fim de semana, na virada de sábado (20) para domingo (21), vai exibir uma comédia deliciosa: A Noite do Jogo (Game Night, 2018). O horário (0h15min) do filme na RBS TV já dá uma forte pista, mas eu reforço aqui: ainda que de vez em quando apostem no pastelão, as piadas são com adultos e para adultos. O humor está inclusive temperado por momentos de tensão e até de violência (mas nada a ponto de cortar o embalo).