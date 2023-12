A primeira aventura solo do terceiro Homem-Aranha do cinema é a atração da Temperatura Máxima deste domingo (31), na RBS TV. Apresentado ao público do Universo Cinematográfico Marvel em Capitão América: Guerra Civil (2016), o ator inglês Tom Holland tem um filme inteiro para desfilar seu carisma em De Volta ao Lar (2017), em cartaz a partir das 15h05min.