Um letreiro avisa no começo de A Nuvem Rosa, que terá sessão gratuita e seguida de debate nesta quarta-feira (8), às 16h, na Sala Redenção do Campus Central da UFRGS, em Porto Alegre: "Este filme foi escrito em 2017 e realizado em 2019. Qualquer semelhança com fatos reais é mera coincidência". Ou seja: ao retratar muitas situações e muitos comportamentos que se tornaram comuns ao longo da pandemia — provocadas, na tela, pelo misterioso surgimento da letal nuvem rosa do título, contra a qual não há máscara que ajude —, o primeiro longa-metragem da diretora gaúcha Iuli Gerbase, hoje com 33 anos, alinha-se a outras obras premonitórias da era covid-19.