Caros leitores, estou de volta. E já lhes adianto, não sou mais o mesmo, aliás, quem de nós é o mesmo um mês após a maior tragédia da história do nosso Estado? Nesses últimos 30 dias, estive fazendo de tudo, auxiliando meus familiares — meu próprio pai foi uma das vítimas dessa tragédia. Estive carregando doações, transportando mantimentos, descarregando caminhões e sempre com o ouvido atento ao rádio, olhos vidrados nas notícias da televisão, foi um mês que me esgotou física e mentalmente mais do que qualquer sessão de treino nos quase 20 anos de carreira atlética que tenho.