Deputada gaúcha vai presidir Comissão de Cultura da Câmara

Denise PEssôa está no primeiro mandato em Brasília. Elio Rizzo / Divulgação

Deputada federal em primeiro mandato, a gaúcha Denise Pessôa (PT) foi eleita presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Aos 41 anos, Denise tem um histórico de envolvimento com a cultura desde que era vereadora em Caxias do Sul. No ano passado, concorreu a prefeita na cidade e ficou em terceiro lugar.

A deputada é reconhecida no meio cultural pela contribuição à implementação das políticas públicas que marcaram a retomada do Ministério da Cultura, como a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc.

No primeiro discurso após ser eleita, a deputada agradeceu ao apoio dos colegas, a bancada do PT e ressaltou que vai atuar na consolidação de uma política cultural de Estado:

— Vamos priorizar o debate sobre o novo Plano Nacional de Cultura, que em breve será enviado pelo governo Federal ao Congresso. A cultura é um direito fundamental e um motor de desenvolvimento social e econômico. Vamos trabalhar com diálogo, equilíbrio e compromisso pelo nosso RS e pelo Brasil para fortalecer as políticas culturais. A cultura é nossa identidade e também movimenta a nossa economia.

Denise integrou a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados em 2023, destinou emendas para a cultura desde o primeiro ano como deputada e contemplou o setor no Participa, Edital de Emendas Parlamentares de 2025 com 10 projetos em todo o estado do Rio Grande do Sul. As propostas vão ser contempladas com R$ 200 mil cada.