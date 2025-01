Saiba quem são os indicados para quatro vagas de desembargador do Tribunal de Justiça

Sessão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça definiu indicações.

Em uma tacada só, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça escolheu nesta quinta-feira (30) as quatro listas tríplices para quatro vagas de desembargador abertas em 2024. Duas são da cota da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS) e duas do Ministério Público Estadual.