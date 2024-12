Presidente do Cremers faz milagre da multiplicação do tempo

Eduardo Trindade durante palestra sobre qualificação do ensino de Medicina no RS, no Zero Hora Talks de 12 de novembro.

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Eduardo Neubarth Trindade, terá de fazer o milagre da multiplicação do tempo para dar conta de tantas tarefas. Além de presidir um conselho atuante, que exige viagens frequentes, e trabalhar como cirurgião nos hospitais de Clínicas e Moinhos de Vento, Trindade agora será professor adjunto do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).