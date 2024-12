Pela primeira vez, TJ-RS conquista selo de ouro em premiação nacional

Ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin (no centro) mediaram encontro do Poder Judiciário em Campo Grande.

Pela primeira vez desde que fui instituído o prêmio CNJ de Qualidade, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) conquistou o selo Ouro , que é a premiação máxima. Concedida pelo Conselho Nacional de Justiça, a premiação foi anunciada durante o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário, em Campo Grande (MS).

— É uma façanha a conquista inédita do ouro, tendo em vista as dificuldades já conhecidas no Estado sobre os limites fiscais, acrescidas dos prejuízos causados pelas enchentes — comemorou o presidente do TJ-RS, desembargador Alberto Delgado Neto.