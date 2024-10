Se você é proprietário de um carro ou moto de qualquer modelo, não caia no conto dos governadores que estão apelando para a demagogia quando dizem que no seu Estado não será cobrado o SPVAT (Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito), sucessor do antigo DPVAT, extinto no governo de Jair Bolsonaro.