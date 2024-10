Boulos dá palco a Marçal e legitima o homem da antipolítica

Com todas as pesquisas indicando a vitória de Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo, a despeito da sua falta de carisma, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, apelou para o vale-tudo quando topou uma provocação feita por Pablo Marçal, que por pouco ficou fora do segundo turno em São Paulo. Marçal convidou Boulos e Nunes para uma live no seu canal. Nunes não topou, sabedor de que só tinha a perder. Boulos foi, na esperança de conquistar os votos dos eleitores que no primeiro turno votaram no tresloucado influenciador, coach, palestrante e, principalmente, arauto da antipolítica.