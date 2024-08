Prefeituras têm de ser mais ágeis para não prejudicar afetados pela enchente

Se boa parte do dinheiro prometido aos afetados pela enchente ainda não chegou ao seu destino, não é só porque a burocracia torna tudo mais lento. As prefeituras do Rio Grande do Sul precisam ser mais ágeis. Para que as casas sejam entregues a quem teve a sua destruída, é preciso que as prefeituras encaminhem ao governo federal o cadastro e as provas de que aquela família se enquadra nos critérios. Não é crível que tenham cadastrados centenas de famílias dando como endereço o mesmo da prefeitura, como ocorreu em Guaíba e Porto Alegre.