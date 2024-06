O governo estadual vai investir R$ 9 milhões no aeroporto de Torres, no Litoral Norte, para que a estrutura passe a receber voos comerciais. O aporte foi anunciado pelo governador Eduardo Leite durante vistoria no aeródromo, nesta sexta-feira (28), e inclui a aquisição do sistema de iluminação PAPI (que orienta os pilotos) e uma nova estação meteorológica.