Quem conhece o psiquiatra Flávio Pechansky sabe que seu nome é sinônimo de dedicação à pesquisa sobre álcool e drogas. Pois esse professor do Serviço de Psiquiatria de Adições e Forense do Hospital de Clínicas de Porto Alegre terá um novo desafio a partir de segunda-feira (17). Pechansky será o primeiro brasileiro a presidir o Conselho Internacional de Álcool, Drogas e Segurança no Trânsito (ICADTS na siga em inglês).