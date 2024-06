O alagamento que afetou a região central de Porto Alegre deixou isolado desde o início de maio o edifício símbolo da administração estadual. A água avançou até encobrir os carros estacionados na parte térrea. Com seus 22 andares e projeto arquitetônico que lembra uma pista de skate, o Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) deve reabrir as portas em julho para receber as cerca de 6 mil pessoas que circulam diariamente pelo complexo.