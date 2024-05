Com a inviabilidade do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), afetado pela enchente, o governo gaúcho irá inaugurar uma nova sede provisória, oficialmente, a partir da manhã desta sexta-feira (17). Localizado no bairro Jardim Carvalho, zona Leste de Porto Alegre, o Centro Administrativo de Contingência (CAC) vem sendo preparado desde a semana passada para receber os gabinetes do governador e do vice, além das secretarias estaduais.