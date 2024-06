Foi com um sorriso no rosto que Viviane da Luz de Bertoli, 52 anos, retornou ao trabalho na Estação Rodoviária de Porto Alegre na manhã desta sexta-feira (7). O local voltou a funcionar por volta das 6h, após passar mais de um mês fechado por conta da enchente. A nova operação ocorre de forma reduzida, mas é simbólica para a reconstrução do Estado.