Com a cidade parcialmente destruída pela enchente de maio, a prefeitura de Porto Alegre acredita que, até o final do segundo semestre de 2024, poderá começar a execução de dois financiamentos internacionais que somam cerca de R$ 1,5 bilhão, conforme o conversor de moedas do Banco Central do Brasil (BCB) e as cotações do Dólar e do Euro do dia 6 de junho.