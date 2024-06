Concessão do Dmae será tema central na campanha eleitoral de Porto Alegre

O modelo de gestão do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) será um dos assuntos preponderantes da campanha eleitoral para a prefeitura de Porto Alegre. A discussão já estava na mesa com a proposta de concessão formulada pela prefeitura, ganhou relevância adicional com as falhas no sistema de proteção na enchente de maio e desperta opiniões distintas entre os pré-candidatos.