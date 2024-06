Desde o primeiro encontro com o presidente Lula, no início de maio, o governador Eduardo Leite vem insistindo na necessidade de uma compensação pelas perdas de receita do ICMS, sob pena de colapso nos serviços públicos do Estado e dos municípios. Nos primeiros 45 dias, a queda foi de 23,4%, mas se considerar somente a primeira quinzena de junho sobe para 32,1%.