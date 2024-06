O governo do Estado projeta perda de até 25% na arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Produtos (ICMS) neste ano no Rio Grande do Sul em razão dos impactos da tragédia climática que atingiu o território gaúcho em maio. Em termos de valores, a queda pode chegar em até R$ 10 bilhões, segundo a Receita Estadual.