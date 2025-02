Maiores aliados de Leite na Assembleia, PP e MDB trocam líderes de bancadas

Maiores aliados do governador Eduardo Leite na Assembleia Legislativa, o PP e o MDB trocaram seus líderes de bancada . As trocas foram anunciadas nesta segunda-feira (3), que marca o início do segundo biênio da legislatura.

No PP, o deputado estadual Marcus Vinícius de Almeida assumiu a liderança no lugar de Guilherme Pasin, que passa para a vice-liderança. A mudança foi oficializada em reunião-almoço na sala Castelo Branco.

Por sua vez, o MDB confirmou Luciano Silveira na liderança da bancada , em substituição a Edivilson Brum. O deputado que deixa a função organizou um almoço em uma churrascaria com os colegas para marcar a "troca da guarda", do qual também participaram o vice-governador Gabriel Souza, os ex-governadores José Ivo Sartori e Germano Rigotto e o ex-senador Pedro Simon.

Assim como nas comemorações de 95 anos de Simon, na sexta-feira (31), os emedebistas reforçaram a necessidade de unidade partidária em torno do nome de Gabriel para a sucessão no Piratini. O apoio dos três ex-governadores do MDB à futura candidatura é visto como um trunfo para confirmar e viabilizar a candidatura do vice-governador. Edivilson diz que os ânimos estão cada vez mais apaziguados nos bastidores do partido, e o clima é de crescente harmonia.