O confronto entre Juventude x Grêmio, válido pela quinta rodada do Gauchão, será às 22h desta quarta-feira (5). A partida ocorre no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O Tricolor vem de vitória sobre o São Luiz. Na primeira posição do Grupo A, o clube tem 10 pontos e também ocupa a liderança na classificação geral.

Já o Juventude venceu o clássico contra o Caxias no último sábado. O time caxiense está em primeiro lugar no Grupo C, com nove pontos, e em terceiro na classificação geral.

Escalações para Juventude x Grêmio

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Wilker Ángel e Felipinho; Geraldo, Jadson e Mandaca; Ênio, Erick Farias e Giovanny. Técnico: Fábio Matias.

Grêmio: Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Jemerson e Viery; Villasanti e Cuéllar; Edenilson, Monsalve e Aravena; Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.

Arbitragem para Juventude x Grêmio

Ainda não divulgada pela FGF.

Onde assistir a Juventude x Grêmio

A RBS TV anuncia a transmissão.

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada após a transmissão de Inter x Brasil de Pelotas ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida.

Como chegam Juventude x Grêmio

Juventude

Após a vitória no Ca-Ju, o técnico Fábio Matias terá o retorno do atacante Ênio, preservado por desgaste físico. Assim, Batalla voltará para o banco. Gabriel Taliari, apesar das melhores condições físicas, deverá seguir na reserva.

Grêmio

Quinteros tem um dilema para definir a escalação gremista. O duelo contra o Juventude é importante para se manter entre os líderes, porém antecede o Gre-Nal. Por esta razão, é possível que um time misto entre em campo em Caxias do Sul.

Ingressos para Juventude x Grêmio

Sócios do Juventude

Acompanhante de sócios: R$ 30 (até terça)

Arquibancada Juventude e Grêmio

Arquibancada promocional: R$ 150 (até terça)

Meia-entrada promocional: R$ 75 (até terça)

Arquibancada: R$ 180 (dia do jogo)

Meia-entrada: R$ 90 (dia do jogo)

Onde comprar?

Ingressos a venda em ingressos.juventude.com.br

torcida do Juventude: bilheterias ao lado do portão 01 (Rua Hercules Galló)

torcida visitante: bilheterias ao lado do portão 05 (Rua São João)