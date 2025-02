Hiago Morandi pede restrição da entrada do ex-vereador Maurício Scalco em gabinete na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul

A discussão teria iniciado no gabinete de Hiago, alcançando os corredores da Casa e afetando um visitante do vereador Rafael Bueno (PDT) Leonardo Endres / Divulgação

O vereador Hiago Morandi (PL) protocolou na manhã desta segunda-feira (3) um ofício solicitando a restrição da entrada do ex-vereador e atual presidente do PL municipal, Maurício Scalco, ao seu gabinete na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A situação ocorre após Scalco ter, supostamente, "proferido ofensas" contra assessores de Morandi.

De acordo com o vereador , a discussão teria iniciado após Scalco ter sido cobrado por um dos assessores do gabinete sobre filiações ao partido.

"Na manhã de hoje, o senhor Maurício Scalco compareceu à Câmara de Vereadores e, ao ser questionado por um assessor do gabinete sobre a demora na tramitação de filiações entregues há dois meses — cuja análise é sua obrigação estatutária —, reagiu de maneira exaltada, proferindo ofensas contra os assessores e elevando o tom de voz nos corredores da Casa" afirmou Morandi à reportagem.

O parlamentar ainda destacou que o comportamento de Scalco foi "desrespeitoso e incompatível com o ambiente legislativo".

Com isso, Morandi protocolou um ofício ao presidente da Casa, Lucas Caregnato (PT), para que a entrada de Scalco em seu gabinete seja restrita, "garantindo, assim, a segurança e o regular funcionamento das atividades legislativas e administrativas", frisou no documento.

No entanto, não foi apenas Morandi que foi afetado pela cena causada por Scalco. O vereador Rafael Bueno (PDT) também protocolou um ofício solicitando as imagens das câmeras de segurança pois, na hora do ocorrido, uma visita que estava a caminho do seu gabinete foi envolvida na discussão.

Conforme o ofício de Bueno, "o pedido se embasa pelo fato de que uma visita que viria até o gabinete deste vereador se sentiu constrangida e ameaçada pelas circunstâncias desta confusão que envolveu um parlamentar, sua assessoria e um ex-parlamentar desta Casa. A solicitação também está justificada pelo fato de que qualquer servidor público, sendo vereador ou não, precisa manter a ordem e o decoro em quaisquer circunstâncias, principalmente quando é necessário dar o exemplo à comunidade pela qual se trabalha," justificaram no documento.

Scalco foi procurado pela reportagem, disse que solicitou as imagens das câmeras de segurança à Câmara e que "a verdade vai aparecer".

Atritos entre Morandi e Scalco já são públicos

O atrito entre Hiago e Scalco já não é de hoje. No dia 3 de janeiro deste ano, Morandi enviou ao presidente do diretório estadual do PL, Giovani Cherini, que assina como líder da bancada, pedindo a "imediata destituição" de Scalco da presidência do partido em Caxias, a "dissolução da comissão executiva provisória" local e a "aplicação da penalidade de expulsão" a Scalco.

A medida é consequência da divisão da bancada do PL na votação para a presidência da Mesa no dia 1º de janeiro, em que pelo menos dois vereadores do partido — Pedro Rodrigues e Sandro Fantinel — votaram a favor da chapa encabeçada pelo petista Lucas Caregnato. O próprio Hiago, mais o vereador Capitão Ramon e a vereadora Daiane Mello foram votos contrários à chapa para a presidência da Mesa. Horas depois, em entrevista ao portal Leouve, Scalco disse que a divisão na votação "foi um erro do líder do partido" (na verdade, líder da bancada, o próprio Hiago).

Morandi também alega que a outra situação que influenciou o pedido ao diretório foi a intenção de Scalco de ser nomeado assessor de bancada na Câmara, pedido que não foi atendido.