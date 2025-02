Tecnologia, soberania e universalidade

Por Adão Villaverde, engenheiro e professor de gestão do conhecimento e da inovação da PUCRS

Toda e qualquer descoberta científico-técnica de caráter endógeno e soberano, que possa ser apropriada de forma universal pela humanidade, deve ser muito bem acolhida e saudada.

Parece ser o caso da inteligência artificial – IA – chinesa DeepSeek, elaborada com chips nominados maduros, menos avançados, muito eficazes, com custos menores, dissipando menos energia, com código aberto e sendo aplicativo gratuito, que pode fazer tanto quanto o ChatGPT, ou mais ainda.

Sejam por estas ou outras questões, como business, soberania científica e geopolítica, iniciativa fez tremer as big techs. Instigando a predominância dos EUA neste terreno, sobretudo ao fazer com que as ações de grandes players de tecnologia, como Nvidia, Oracle, Microsoft, Alphabet e Meta entre outras, despencassem. Ainda que exemplo possa ser reducionista, só a Nvidia viu suas ações caírem 17% em apenas um dia.

Neste campo hightech, desafios são enormes, e mudanças e transformações, céleres e recorrentes, capazes de lançar fulminantemente uma disrupção ao pódio, podendo arrastar muitas outras no seu vácuo.

E a adversidade de driblar sanções de Washington de peças para tablets da Huawei e o agravante da aliança EUA/Otan – que proibiu a venda de equipamentos da ASML holandesa para o país litografar a manufatura de semicondutores – não impediram avanços destes dispositivos em solo chinês, ao contrário, aceleraram seu desenvolvimento.

Eles dominam hoje a manufatura de chips com manometria (métrica para aferição) quase no estado da arte, avançando também no caminho da confecção de seus próprios equipamentos de litografia para manufaturar semicondutores.