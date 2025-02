Concurso PMDF: edital prevê 147 vagas com salários de até R$ 17 mil

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) anunciou a abertura de 147 vagas para o Curso de Formação de Oficiais . Em edital publicado nesta segunda-feira (3), o concurso prevê 49 posições para início imediato e outras 98 para cadastro de reservas, com salários de R$ 8 mil a R$ 17 mil. As informações são do g1 .

São oferecidas vagas de cadete do primeiro ano, aspirante-a-Oficial PM e tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares. As inscrições devem ser feitas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca avaliadora do exame, entre as 10h do dia 24 de março até as 18h de 23 de abril.