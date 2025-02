Governo continuará pautando gestão pelo equilíbrio fiscal, afirma Lula em mensagem ao Congresso

Lula afirmou que no ano passado o governo fez o sexto maior ajuste fiscal do mundo e o terceiro maior entre os países emergentes, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Ele citou que o déficit primário está estimado em 0,1%, o menor da década.



Segundo o chefe do Executivo, a parceria do governo com o Congresso no ano passado permitiu a aprovação do dobro de projetos prioritários, em comparação com 2023.