Inter abre semana Gre-Nal com treino para reservas cotados para atuar contra o Brasil de Pelotas

Os reservas foram as atrações no treino de reapresentação do Inter, na tarde desta segunda-feira (3), no CT do Parque Gigante. Nomes como Nathan, Rogel, Kaique Rocha, Ronaldo, Vitinho, Carbonero e Enner Valencia participaram do trabalho com bola e estão cotados para atuar no jogo de quarta-feira (5), contra o Brasil de Pelotas. Os titulares devem ser preservados para o Gre-Nal de sábado (8).