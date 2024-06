Recursos humanos Notícia

Leite fala em “cenário de incerteza” para reajuste de servidores, mas descarta congelamento salarial

Governador destacou importância do funcionalismo para a reconstrução do Estado, mas lembrou que há incerteza sobre receitas. Resposta ocorreu após Leite apresentar as estimativas de queda na arrecadação de impostos em 2024 por conta das enchentes

20/06/2024 - 17h46min