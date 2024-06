Retomada Notícia

Concessionária contrata R$ 1,25 milhão em crédito para acelerar recuperação da rodoviária de Porto Alegre

Contrato com a Caixa, por meio de programa emergencial do governo federal, foi assinado na quarta-feira (19), e repasse do valor deve ser concluído até a próxima segunda-feira

20/06/2024 - 17h15min