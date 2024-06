A Câmara dos Deputados decidiu adiar a votação do projeto de lei 1.904/2024, que ficou conhecido como PL do Estupro. Em Porto Alegre, três vereadores protocolaram um projeto de lei que poderia ser chamado de PL da tortura à mulher estuprada. O que prevê a proposta? Que a mulher/menina estuprada que decida fazer o aborto legal seja submetida a sucessivas ecografias e instada a escutar o coração do feto antes de fazer o procedimento. Se isso não é coação, o que seria?