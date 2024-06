Durante sessão temática no Plenário, realizada nesta segunda-feira (17), representantes do Conselho Federal de Medicina (CFM) esclareceram pontos da norma que proibia o método da assistolia fetal. A resolução foi suspensa em maio pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas o tema voltou à tona por causa do Projeto de Lei (PL) 1904/24, que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao homicídio.