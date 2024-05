Uma resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) que proibia que médicos realizassem a assistolia fetal – procedimento utilizado em casos de aborto legal decorrentes de estupro – foi suspensa por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, segundo informa o G1. Nesta sexta-feira (17), o magistrado acatou um pedido do PSOL, no qual entende-se que prática viola o Código Penal Brasileiro, que não impõe limite de tempo ao aborto legal.