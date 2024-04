O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou nesta segunda-feira (8) uma ação civil pública contra o Conselho Federal de Medicina (CFM) pedindo que a resolução do órgão que inviabiliza o aborto de meninas e mulheres vítimas de violência sexual em casos de estágio avançado de gravidez. O anúncio do conselho evoca a regulamentação do ato médico. A Resolução nº 2.378, publicada pelo CFM em 3 de abril, proíbe que médicos de todo o país efetuem a assistolia fetal a partir de 22 semanas de gestação se houver probabilidade de sobrevida do feto.