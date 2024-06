Uma reunião nesta sexta-feira (28) marcou a retomada do diálogo entre o governo federal e a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) sobre medidas de apoio aos produtores gaúchos. A relação entre as partes estava estremecida desde o mês passado, quando o governo decidiu importar um milhão de toneladas de arroz e o setor reagiu.