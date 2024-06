O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista à Rádio Meio nesta sexta-feira (21), no Piauí, falava sobre a importação do arroz para coibir a alta nos preços, com as enchentes no Rio Grande do Sul. Na ocasião, ele também abordou a anulação do leilão para a compra de arroz importado. O petista disse que a decisão ocorreu porque "houve uma falcatrua numa empresa".