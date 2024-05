Uma das medidas solicitada ao governo federal, a prorrogação dos vencimentos de financiamentos de produtores rurais do Rio Grande do Sul acaba de ser autorizada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Em reunião extraordinária, nesta sexta-feira (10), o órgão colegiado, presidido pelo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, autorizou as instituições financeiras a prorrogar, em caráter emergencial, as parcelas de crédito rural de custeio, investimento e comercialização. O prazo passa a ser 15/08 deste ano, nas operações com vencimento de 1º/5/2024 a 14/8 de agricultores do Estado.