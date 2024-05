Mudanças temporárias em regras federais e estaduais buscam garantir o fluxo de coleta, processamento e venda de leite nesse momento em que a logística e a infraestrutura estão profundamente impactadas pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul. Conforme o Sindicato das Indústrias de Leite e Produtos Derivados (Sindilat-RS), ainda persistem dificuldades na captação em algumas regiões do Vale do Taquari. Para além da questão operacional, há produtores que perderam de máquinas a animais. E outros que perderam tudo, relata Guilherme Portella, presidente da entidade.